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Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России

0:52
Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев порадует россиян концертом в Москве уже осенью этого года.

Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России
Фото: https://vk.com/vleontiev by ВК-аккаунт Валерия Леонтьева is licensed under public doman

После начала эпидемии коронавируса проживающий в США исполнитель хита "Аэроплан" не дал ни одного сольного концерта.

Ранее Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России

По информации URA.RU 75-летний Валерий Леонтьев выступит на юбилейных вечерах композитора Игоря Крутого в ноябре в Москве.

Сообщалось, что народный артист России навсегда покидает сцену. Сам певец заверил, что уходит "без слёз и соплей", так как его жанр не предполагает дряхлости.

При этом главный Казанова страны не отказывается от разовых выступлений. Приглашение Игоря Крутого выступить в России Леонтьев принял.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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