Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова спровоцировала слухи о своём замужестве.

Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001604294393 by Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова заинтриговала поклонников загадочным постом в социальных сетях. Знаменитость опубликовала фото в нежно-голубом наряде и рассказала, что провела бессонную ночь.

"Идеальное утро невесты", — охарактеризовала звезда свои неспешные утренние сборы.

Бузова не раз заявляла, что у неё есть бойфренд. Она публиковала романтичные кадры с намёками на то, что с ней отдыхает возлюбленный. Личность самого счастливца актриса предпочитает скрывать от публики.

Ранее Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от парашютиста из Казани, который позвал её замуж.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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