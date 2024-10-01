Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова спровоцировала слухи о своём замужестве.
Ольга Бузова заинтриговала поклонников загадочным постом в социальных сетях. Знаменитость опубликовала фото в нежно-голубом наряде и рассказала, что провела бессонную ночь.
"Идеальное утро невесты", — охарактеризовала звезда свои неспешные утренние сборы.
Бузова не раз заявляла, что у неё есть бойфренд. Она публиковала романтичные кадры с намёками на то, что с ней отдыхает возлюбленный. Личность самого счастливца актриса предпочитает скрывать от публики.
Ранее Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от парашютиста из Казани, который позвал её замуж.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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