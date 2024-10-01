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Мария Кожевникова прокомментировала новость о своей пятой беременности

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова отреагировала на сообщения о том, что она ждёт пятого ребёнка.

Мария Кожевникова прокомментировала новость о своей пятой беременности
Фото: https://www.pravda.ru/news/showbiz/2101573-marija-kozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова рассказала, что новость о её пятой беременности застала её, когда она загорала на пляже в Сочи. С вопросом об очередной беременности к ней обратились любопытные отдыхающие.

"Нет, друзья ! Я не беременна пятым, я не пришла в себя ещё от четвёртого!" — написала Мария в "Инстаграме"*.

Актриса объяснила, что ей поставили диагноз преддиабет, поэтому она испытывает проблемы с лишним весом.

Ранее появились слухи о пятой беременности многодетной мамы Марии Кожевниковой. Через платье прямого кроя журналисты увидели объёмный живот и решили, что актриса находится в интересном положении.

Недоразумение произошло на фестивале "КиноБраво", куда Мария пришла с сыном.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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