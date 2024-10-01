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Появились сообщения о госпитализации актера Василия Ливанова

Mash: Василия Ливанова госпитализировали
1:59
Шоу-бизнес

Согласно сообщению Telegram Mash, актер Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт.

Mash: Василия Ливанова госпитализировали
Фото: mos.ru. by Евгений Самарин, CC BY 4.0

По предварительным данным, у артиста Василия Ливанова произошел инсульт. Сообщается, что он почувствовал себя плохо в воскресенье, 29 сентября, после чего его родные вызвали ему скорую помощь. Уточняется, что Ливанова госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

У актера Василия Ливанова, исполнившего роль советского Шерлока Холмса, также появились боли в тех местах, где ему проводили операцию в августе 2024 года. Тогда, как утверждает Mash, Ливанову удалили тромб и расширили артерии.


Невестка сына актера Екатерина Ливанова, дала комментарий РБК, где опровергла новости о госпитализации народного артиста РСФСР.


"В субботу, воскресенье он был дома, совершенно спокойно его дома одного оставляли, потому что сейчас бабушка с внучкой ездят машину покупать ей. По крайней мере, вчера вечером ничего не случилось, она бы мне сказала. Так у него давление, она мне говорила, повышенное давление”, — передает слова Ливановой РБК.


Как сообщает телеканал "Звезда" в Telegram, супруга Василия Ливанова Елена рассказала, что в настоящее время ее муж чувствует себя "неплохо".


Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса снялся во множестве фильмов и озвучивал персонажей в легендарных советских мультфильмах, таких как "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты", "Тайна третьей планеты", "Дядюшка Ау" и других.

Ливанов является заслуженным народным артистом РСФСР. Он также был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета и медалью "Памяти героев Отечества".

Уточнения

Васи́лий Бори́сович Лива́нов (род. 19 июля 1935, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988).
Получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, за что в 2006 году был награждён почётным членством ордена Британской империи. 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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