Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за концерт — продюсер

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за концерт. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

По словам Сергея Дворцова, со временем гонорары исполнительницы не снизились.

"Гонорары у неё приемлемые — от 3 миллионов и выше. <...> С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество. Возможно, друзьям какие-то делают скидки", — сообщил продюсер.

Кроме того, он отметил, что Валерия не теряет своей популярности. Во многом ей помогает супруг Иосиф Пригожин. Поэтому певица не нуждается в коллаборациях с молодыми исполнителями.

Ранее Pravda.Ru писала, что гонорар Mia Boyka снизился после скандала с квадробершей.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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