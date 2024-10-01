Актриса Безрукова не верит в создание карьеры на скандалах

Актриса Ирина Безрукова заявила, что с помощью скандалов нельзя построить карьеру. Такое мнение она выразила изданию "NEWS.ru".
По словам Ирины Безруковой, скандальный инфоповод дольше недели не будет востребован. Кроме того, впоследствии возникнет недоверие.
"Мне кажется, на скандале далеко не уедешь, потому что больше недели такой инфоповод не проживёт, а потом уже будет недоверие", — заявила актриса.
Ранее Ирина Безрукова рассказала, какие факторы позволяют ей выглядеть молодо в 59 лет. Одна из причин — здоровый сон.
Ири́на Влади́мировна Безру́кова (род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель.
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