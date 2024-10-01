Актриса Безрукова не верит в создание карьеры на скандалах

Актриса Ирина Безрукова заявила, что с помощью скандалов нельзя построить карьеру. Такое мнение она выразила изданию "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Лара Бардина, CC BY-SA 4.0

По словам Ирины Безруковой, скандальный инфоповод дольше недели не будет востребован. Кроме того, впоследствии возникнет недоверие.

"Мне кажется, на скандале далеко не уедешь, потому что больше недели такой инфоповод не проживёт, а потом уже будет недоверие", — заявила актриса.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, какие факторы позволяют ей выглядеть молодо в 59 лет. Одна из причин — здоровый сон.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель.



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