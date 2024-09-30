Певица Ольга Орлова поздравила мужа с годовщиной свадьбы: я очень счастливая женщина

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова трогательно обратилась к супругу в честь деревянной свадьбы.
46-летняя певица Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях серию снимков в компании супруга Валерия. Певица с мужем отметили пятилетнюю годовщину со дня их бракосочетания.
"Нашей любви сегодня пять лет! Я очень счастливая женщина! Я встретила того самого, единственного. За всё тебя благодарю. И пусть каждый на земле будет очень счастлив!" — обратилась к мужу певица.
Вместе супруги воспитывают дочку Анну, которая родилась в феврале прошлого года. Поклонники Орловой отмечает, что девочка очень похожа на своего отца.
Ранее Ольга Орлова призналась, что длительное время отказывалась от мяса.
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