Певица Ольга Орлова поздравила мужа с годовщиной свадьбы: я очень счастливая женщина

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова трогательно обратилась к супругу в честь деревянной свадьбы.

Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman

46-летняя певица Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях серию снимков в компании супруга Валерия. Певица с мужем отметили пятилетнюю годовщину со дня их бракосочетания.

"Нашей любви сегодня пять лет! Я очень счастливая женщина! Я встретила того самого, единственного. За всё тебя благодарю. И пусть каждый на земле будет очень счастлив!" — обратилась к мужу певица.

Вместе супруги воспитывают дочку Анну, которая родилась в феврале прошлого года. Поклонники Орловой отмечает, что девочка очень похожа на своего отца.

Ранее Ольга Орлова призналась, что длительное время отказывалась от мяса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.