Юрист рассказал, что грозит звезде "По законам военного времени" Воловенко за дебош в самолёте

Адвокат Максим Калинов объяснил, какое наказание получит звезда сериала "По законам военного времени" Евгений Воловенко за пьяный дебош в самолёте.

Фото: https://vk.com/evolovenko.officialgroup by ВК-аккаунт Евгения Воловенко is licensed under public doman

52-летний актёр сериала "По законам военного времени" Евгений Воловенко похулиганил на борту самолёта, пытаясь открыть аварийную дверь судна. Нетрезвый артист приставал к стюардессам и требовал ещё спиртных напитков.

Против Воловенко возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пассажир устроил дебош в самолёте во время полёта в Астану.

Адвокат Максим Калинов объяснил, что за подобное хулиганство Воловенко могут оштрафовать на сумму до полмиллиона рублей, либо назначить ему лишение свободы до пяти лет.

"Это преступление средней тяжести, но категорию могут поменять на "преступление небольшой тяжести". Тогда ничего серьёзного ему не грозит. Штраф тогда станет меньше, а возможный срок точно будет условным, — цитирует слова юриста "Вечерняя Москва".

Калинов отметил, что авиакомпания может внести Воловенко в "чёрный список".

Уточнения

Хулига́нство — грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.



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