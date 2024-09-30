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Исполнительница хита "Матушка-Земля" рассказала о супружестве: у нас партнёрское родительство

Шоу-бизнес

Певица, исполняющая хит "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова, объяснила, как они с мужем распределили обязанности по воспитанию детей.

Исполнительница хита "Матушка-Земля" рассказала о супружестве: у нас партнёрское родительство
Фото: https://vk.com/ts_makeeva by ВК-аккаунт Татьяны Куртуковой is licensed under public doman

Татьяна Куртукова состоит в браке и меньше года назад родила долгожданного ребёнка. Она рассказала, как её удаётся совмещать материнство и работу на сцене.

Ранее певец Шаман после объявления о разводе высказался о своей второй супруге.

"У нас равноправное родительство, партнёрское. Я считаю, что это очень правильно, когда мама и папа ребенком занимаются одинаково, а не так что мама берёт на себя всё, а папа ей помогает", — цитирует слова артистки URA.RU. 

Она призналась, что совсем не умеет готовить, поэтому не может побаловать супруга вкусными блюдами.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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