Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор

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Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов объяснил, почему уверен в провале оперы с певцом Шаманом в роли князя Владимира.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

В Государственном Кремлевском дворце запланировал показ этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир". Премьера оперы состоится в начале февраля 2025 года. Роль князя исполнит Ярослав Дронов, известный как певец Шаман.

Огурцов уверен, что опера заточена на коммерческий успех.

"Это позор будет! Позор тому режиссёру, позор продюсерам. У меня сейчас сын, Игорь Огурцов играет в полнометражном фильме сына одного из великих русских князей. Так, извините меня, он ветеран боевых действий, был в Сирии", — цитирует слова артиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Огурцов убеждён, что певец Шаман совершенно не подходит на роль русского князя. Он выразил надежду на то, что Дронов в процессе работы приобретёт какие-либо полезные навыки, например, научится смотреть в камеру.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист РФ (2024).



Святой Влади́мир Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь; около 956, неизвестно — 15 июля 1015, Берестово) — князь новгородский (970—988) и великий князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси.



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