Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге родители учеников жалуются на стеклянные двери в туалетах гимназии
Возможное ограничение количества кредитов: спасение или ловушка для заёмщиков
Власти Пхукета планируют ужесточить правила для туристов из-за массового наплыва
Готовим восхитительную закуску из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом
Виктория Боня сравнила восхождение на гору с родами без эпидуралки
Один бык-беглец ещё на свободе после инцидента на родео в США
Нетаньяху заявил о скором освобождении Ирана
Моди заявил о нетерпимости терроризма в нашем мире
Как сохранить мягкость кожи рук зимой: советы эксперта

Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор

1:08
Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов объяснил, почему уверен в провале оперы с певцом Шаманом в роли князя Владимира.

Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

В Государственном Кремлевском дворце запланировал показ этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир". Премьера оперы состоится в начале февраля 2025 года. Роль князя исполнит Ярослав Дронов, известный как певец Шаман.

Огурцов уверен, что опера заточена на коммерческий успех.

"Это позор будет! Позор тому режиссёру, позор продюсерам. У меня сейчас сын, Игорь Огурцов играет в полнометражном фильме сына одного из великих русских князей. Так, извините меня, он ветеран боевых действий, был в Сирии", — цитирует слова артиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Огурцов убеждён, что певец Шаман совершенно не подходит на роль русского князя. Он выразил надежду на то, что Дронов в процессе работы приобретёт какие-либо полезные навыки, например, научится смотреть в камеру.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист РФ (2024).

Святой Влади́мир Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь; около 956, неизвестно — 15 июля 1015, Берестово) — князь новгородский (970—988) и великий князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Военные новости
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага Аудио 
Российская туристка поделилась опытом путешествия в Грузию: "чувствуется подвох"
Туризм
Российская туристка поделилась опытом путешествия в Грузию: "чувствуется подвох" Аудио 
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США
Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев Кому нужно перемирие на ливанско-израильском фронте и, главное, зачем Юрий Бочаров
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Последние материалы
Власти Пхукета планируют ужесточить правила для туристов из-за массового наплыва
Виктория Боня сравнила восхождение на гору с родами без эпидуралки
Готовим восхитительную закуску из болгарских перцев с сыром, сметаной и укропом
Нетаньяху заявил о скором освобождении Ирана
Один бык-беглец ещё на свободе после инцидента на родео в США
Моди заявил о нетерпимости терроризма в нашем мире
Как сохранить мягкость кожи рук зимой: советы эксперта
Хитрые водители нашли полулегальный способ избежать штрафов с камер ГАИ
Боец Мойкано обматерил Макрона
Трамп против Харрис: политолог рассказал, кто представляет большую угрозу для России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.