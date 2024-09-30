Виктория Боня сравнила восхождение на гору с родами без эпидуралки

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня показала, как 30-часовое восхождение на гору Манаслу отразилось на её внешности.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня продемонстрировала своё лицо в "Инстаграме"*, которое стало неузнаваемым. Она объяснила, что подписчики уже путают её с бомжом.

"Я говорила, что проснусь отёкшей", — напомнила модель о своём предупреждении.

Она сравнила покорение вершины с родами без обезболивающих препаратов.

"Хочу сказать, что родить ребёнка без эпидуралки в миллиард раз проще. Это самое сложное, что я делала когда-либо в жизни", — поделилась своими впечатлениями новоиспечённая альпинистка.

При этом Виктория получает наслаждение от процесса и уже планирует в следующем году покорить Эверест.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Манаслу — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал расположенного на севере центральной части Непала.



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