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Лера Кудрявцева показала мужа на прогулке с дочерью: приятно на вас смотреть

Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась милой семейной фотографией с мужем и дочерью.

Лера Кудрявцева показала мужа на прогулке с дочерью: приятно на вас смотреть
Фото: https://www.instagram.com/leratvworld by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева разместила в "Инстаграме"* фото, на котором её муж, хоккеист Игорь Макаров, запечатлён в обнимку с шестилетней дочкой Машей.

"Папа и дочка", — гласит подпись к фото.

Подписчики остались в восторге от такого очаровательного семейного контента.

"Приятно на обоих смотреть";

"Ну прелесть просто на вас смотреть";

"Прелесть дочка, красивые";

"Дочка чудо", — писали фолловеры под снимком.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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