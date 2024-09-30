Лера Кудрявцева показала мужа на прогулке с дочерью: приятно на вас смотреть

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась милой семейной фотографией с мужем и дочерью.
Лера Кудрявцева разместила в "Инстаграме"* фото, на котором её муж, хоккеист Игорь Макаров, запечатлён в обнимку с шестилетней дочкой Машей.
"Папа и дочка", — гласит подпись к фото.
Подписчики остались в восторге от такого очаровательного семейного контента.
"Приятно на обоих смотреть";
"Ну прелесть просто на вас смотреть";
"Прелесть дочка, красивые";
"Дочка чудо", — писали фолловеры под снимком.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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