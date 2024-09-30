Вера Брежнева извинилась перед поклонниками за сорванный концерт

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева объяснила, почему сорвался её гастрольный тур и пообещала зрителям вернуть деньги за билеты.

Фото: https://www.instagram.com/ververa by Инстаграм Веры Брежневой is licensed under public doman

Вера Брежнева опубликовала в "Инстаграме"* большой пост с извинениями перед поклонниками. Она рассказала, что организаторы её тура не выполнили свои обязательства.

Попытки спасти ситуацию, по словам звезды, не увенчались успехом, поэтому вся её концертная деятельность переносится на весну следующего года.

"Я тоже очень расстроена, но верю, что наша встреча всё равно состоится (пусть и позднее) а мы ещё больше соскучимся друг по другу", — написала певица в соцсетях.

Она заверила, что все средства за билеты будут возвращены.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ве́ра Ви́кторовна Галушка (укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область), более известна под псевдонимом Ве́ра Бре́жнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).



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