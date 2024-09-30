Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днём рождения: наш директор завода

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к 10-летнему наследнику в день рождения мальчика.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото сына Мирона, которого обнимает супруга певца Регина Бурд.

Артист разместил трогательное стихотворение в честь дня рождения сына.

"На 10 лет назад унесите меня года к мальчишке, что у нас родился в добрый час. Все эти 10 лет наше счастье ты и наш свет", — написал музыкант под снимком.

Жуков назвал сына солнечным мальчиком и директором завода.

У Жукова пятеро детей: дочь Александра 2001 года рождения (от первого брака), дочь Ника Жукова 2008 года рождения, сын Энджел 2010 года рождения, сын Мирон 2014 года рождения и малыш 2023 года рождения по имени Эван.

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Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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