Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днём рождения: наш директор завода

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к 10-летнему наследнику в день рождения мальчика.
Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото сына Мирона, которого обнимает супруга певца Регина Бурд.
Артист разместил трогательное стихотворение в честь дня рождения сына.
"На 10 лет назад унесите меня года к мальчишке, что у нас родился в добрый час. Все эти 10 лет наше счастье ты и наш свет", — написал музыкант под снимком.
Жуков назвал сына солнечным мальчиком и директором завода.
У Жукова пятеро детей: дочь Александра 2001 года рождения (от первого брака), дочь Ника Жукова 2008 года рождения, сын Энджел 2010 года рождения, сын Мирон 2014 года рождения и малыш 2023 года рождения по имени Эван.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
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