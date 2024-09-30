Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом: пятая беременность

Звезда сериала "Универ" и многодетная мать Мария Кожевникова перестала скрывать очередную беременность.
Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом. В интересном положении актриса появилась на фестивале "КиноБраво".
Кожевникова была одета в красное платье свободного кроя, под которым отчётливо был заметен большой живот.
Актриса с супругом Евгением Васильевым воспитывает четверых наследников — Ивана (2014 года рождения), Максима (2015 года рождения), Василия (2017 года рождения). Младший сын звезды Александр появился на свет в сентябре 2023 года.
Ранее Мария Кожевникова показала кудрявого сына Василька в день его рождения.
Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.
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