Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно сделать после возвращения питомца с дачи
Россия значительно увеличит финансирование образования к 2027 году
Дерматолог назвала главный витамин для косметологии
Как ошибки в протоколе могут вернуть ваши права
Эти удобрения считаются лучшими для внесения осенью
Виктория Бекхэм: секреты невидимого контурирования для молодости
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Использование ручного тормоза: что нужно знать
Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска по вине авиакомпаний

Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом: пятая беременность

0:51
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" и многодетная мать Мария Кожевникова перестала скрывать очередную беременность.

Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом: пятая беременность
Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом. В интересном положении актриса появилась на фестивале "КиноБраво".

Кожевникова была одета в красное платье свободного кроя, под которым отчётливо был заметен большой живот.

Актриса с супругом Евгением Васильевым воспитывает четверых наследников — Ивана (2014 года рождения), Максима (2015 года рождения), Василия (2017 года рождения). Младший сын звезды Александр появился на свет в сентябре 2023 года.

Ранее Мария Кожевникова показала кудрявого сына Василька в день его рождения.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены
В Кремле ответили на новости о закупках Ираном товаров из России
Вера Брежнева извинилась перед поклонниками за сорванный концерт
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днём рождения: наш директор завода
Синнера разочаровала апелляция WADA по его допинг-делу
Доктор Мясников предупредил об осенней аллергии
Как правильно установить видеорегистратор, чтобы не получить штраф
Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом: пятая беременность
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Как ухаживать за розами осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.