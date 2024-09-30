Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал

Телеведущая Лера Кудрявцева показала видео, на котором её поздней ночью неожиданно посетил 34-летний сын Жан Ленюк.
Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях кадры с сыном. Наследник от первого брака звезды ТВ с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергея Ленюка прикатил к матери на мотоцикле.
Телеведущая сняла сына у ворот своего дома, объяснив Жану, что её шестилетняя дочь Маша чего-то боится.
"Сынуля приехал", — подписала видео Кудрявцева.
Телеведущая ранее отмечала, что воспитала сына настоящим мужчиной.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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