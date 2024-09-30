Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава "Русской Медиагруппы" Владимир Киселёв заявил, что у певца Шамана с администрацией президента особая любовь в противоположность его отношениям с женой.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Музыкальный продюсер Владимир Киселёв прокомментировал новость о расставании Ярослава Дронова (настоящее имя певца Шамана) с супругой Еленой Мартыновой.

"Обращайтесь в администрацию президента и в ИРИ (Институт развития интернета — Прим. ред.). Это у них любовь, в отличие от его любви с женой", — цитирует слова продюсера НСН.

Сам певец Шаман объяснил, что они с женой решили развестись из-за его плотного гастрольного графика.

Ранее Шаман оправдался за свой поцелуй с Мией Бойкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.