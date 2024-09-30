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Родион Газманов признался, что кот является его счастьем

0:43
Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов заявил, что для него счастьем является кот породы мейн-кун. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Родион Газманов признался, что кот является его счастьем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исполнитель назвал своего питомца самым лучшим существом в мире. Кроме того, по словам Родиона Газманова, кот знает несколько команд.

"Счастье — мой кот, мейн-кун серо-зелёно-белого окраса. Это лучшее существо на свете. Он выполняет 2 команды — "пойдём", когда понимает, что ему что-то дадут поесть, и вторую — нецензурную, когда он что-то дерёт, чего делать нельзя", — поделился певец.

Ранее Pravda.Ru писала, что Родион Газманов показал архивную фотографию из детства с лосём.

Уточнения

Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, предприниматель, сын эстрадного певца Олега Газманова.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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