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Ольга Бузова: тайфун снёс палаточный лагерь на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке"

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что во время съёмок второго сезона реалити-шоу "Новые звёзды в Африке" тайфун снёс палаточный лагерь. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Ольга Бузова: тайфун снёс палаточный лагерь на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Ольги Бузовой, если бы в тот момент проходила церемония голосования, то случилась бы трагедия.

"Во втором сезоне "Новые звёзды в Африке" настоящий тайфун снёс лагерь. Мне повезло, что меня там не было, и благо, что вовремя спохватились и всех наших звёзд забрали. Смерч пронёсся через всю съёмочную площадку, срывая всё на своём пути. Если бы на тот момент была церемония голосования, и мы бы находились все там, трудно представить, что бы с нами произошло. Я верю в себя, в Бога, в людей и добро", — рассказала певица.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от парашютиста.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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