Ольга Бузова: тайфун снёс палаточный лагерь на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке"

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что во время съёмок второго сезона реалити-шоу "Новые звёзды в Африке" тайфун снёс палаточный лагерь. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
По словам Ольги Бузовой, если бы в тот момент проходила церемония голосования, то случилась бы трагедия.
"Во втором сезоне "Новые звёзды в Африке" настоящий тайфун снёс лагерь. Мне повезло, что меня там не было, и благо, что вовремя спохватились и всех наших звёзд забрали. Смерч пронёсся через всю съёмочную площадку, срывая всё на своём пути. Если бы на тот момент была церемония голосования, и мы бы находились все там, трудно представить, что бы с нами произошло. Я верю в себя, в Бога, в людей и добро", — рассказала певица.
Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от парашютиста.
О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.