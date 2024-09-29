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Татьяна Буланова рассказала, кто в будущем может стать легендой шоу-бизнеса

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова считает, что исполнительница Ольга Бузова может стать легендой отечественного шоу-бизнеса.

Татьяна Буланова рассказала, кто в будущем может стать легендой шоу-бизнеса
Фото: unsplash.com by Yvette de Wit, PDM

Как пишет NEWS. RU, артистка уверена, что телеведущая уже приблизилась к этому статусу, ведь о ней ходят анекдоты и легенды.

На вопрос, считает ли она себя легендой, Буланова не смогла ответить однозначно, полагая, что это решать зрителям. Однако она назвала Льва Лещенко одним из ярких представителей отечественного шоу-бизнеса, которого можно считать легендой.

Кроме того, певица призналась, что является "абсолютной транжирой", но от этого "страдает" только она. При этом Буланова согласилась с тем, что трата денег для девушек может быть очень полезной.

Ранее Яна Поплавская назвала "предателем" Чулпан Хаматову.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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