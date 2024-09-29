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Поплавская высказалась об уехавшей из РФ Хаматовой: у предателей нет ни дома, ни Родины

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своём личном Telegram-канале поделилась своими мыслями по поводу заявления Чулпан Хаматовой о том, что ей не удаётся получить вид на жительство в Латвии.

Поплавская высказалась об уехавшей из РФ Хаматовой: у предателей нет ни дома, ни Родины
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, PDM

Поплавская предположила, что теперь Чулпан Хаматовой придётся покинуть "свободную" Латвию, куда она переехала вместе с детьми в 2022 году и где приобрела особняк.

Актриса напомнила, что каждый человек платит за свой выбор, и поэтому Чулпан Хаматову, как и других "предателей", нигде не любят и отовсюду гонят.

"Сторона, на которую перебегают предатели, никогда не будет их уважать. И никогда не выполнит данные им обещания! Предателей нигде не любят и отовсюду гонят. Нет у них нигде ни дома, ни Родины, ни народа!" — заявила Поплавская.

Чулпан Хаматова рассказала, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности получения вида на жительство в Латвии. Приобретённая недвижимость в стране также не стала основанием для продления документа.

Ранее Анна Семенович поделилась своими планами на свадьбу.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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