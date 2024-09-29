Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своём личном Telegram-канале поделилась своими мыслями по поводу заявления Чулпан Хаматовой о том, что ей не удаётся получить вид на жительство в Латвии.
Поплавская предположила, что теперь Чулпан Хаматовой придётся покинуть "свободную" Латвию, куда она переехала вместе с детьми в 2022 году и где приобрела особняк.
Актриса напомнила, что каждый человек платит за свой выбор, и поэтому Чулпан Хаматову, как и других "предателей", нигде не любят и отовсюду гонят.
"Сторона, на которую перебегают предатели, никогда не будет их уважать. И никогда не выполнит данные им обещания! Предателей нигде не любят и отовсюду гонят. Нет у них нигде ни дома, ни Родины, ни народа!" — заявила Поплавская.
Чулпан Хаматова рассказала, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности получения вида на жительство в Латвии. Приобретённая недвижимость в стране также не стала основанием для продления документа.
Ранее Анна Семенович поделилась своими планами на свадьбу.
Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.
Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.