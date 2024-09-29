Анна Семенович планирует свадьбу с женатым избранником: будет мало людей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анна Семенович поделилась с журналистами своими планами на свадьбу, которая состоится после январского отпуска.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Она рассказала, что мечтает о скромном торжестве, на котором будут присутствовать только самые близкие и родные, в загородном месте. Также исполнительница отметила, что хочет отказаться от традиционных туфель и выйти замуж в кедах.

"Что-нибудь такое драйвовое", — поделилась Анна Семенович.

Отвечая на вопрос о выездной регистрации, бывшая солистка группы "Блестящие" назвала эту идею "пережитком прошлого".

Анна Семенович раскрыла свой роман с бизнесменом по имени Денис в начале лета. Тогда она сообщила, что мужчина действительно женат, но уже долгое время не живёт с супругой и их общим сыном. Однако бракоразводный процесс в Германии занимает длительное время.

Ранее Ирина Дубцова прокомментировала дорогостоящие покупки своего сына.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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