Анна Семенович планирует свадьбу с женатым избранником: будет мало людей

Певица Анна Семенович поделилась с журналистами своими планами на свадьбу, которая состоится после январского отпуска.
Она рассказала, что мечтает о скромном торжестве, на котором будут присутствовать только самые близкие и родные, в загородном месте. Также исполнительница отметила, что хочет отказаться от традиционных туфель и выйти замуж в кедах.
"Что-нибудь такое драйвовое", — поделилась Анна Семенович.
Отвечая на вопрос о выездной регистрации, бывшая солистка группы "Блестящие" назвала эту идею "пережитком прошлого".
Анна Семенович раскрыла свой роман с бизнесменом по имени Денис в начале лета. Тогда она сообщила, что мужчина действительно женат, но уже долгое время не живёт с супругой и их общим сыном. Однако бракоразводный процесс в Германии занимает длительное время.
Ранее Ирина Дубцова прокомментировала дорогостоящие покупки своего сына.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
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