Ирина Дубцова прокомментировала дорогостоящие покупки единственного сына: он не работает

Певица Ирина Дубцова в разговоре с журналистами прокомментировала дорогостоящие покупки единственного сына Артёма Черницына и отметила, что молодой человек пока только учится.
Она отметила, что наследник, получивший, видимо, в подарок от матери автомобиль BMW, в скором времени собирается идти сдавать на права.
"Он хотел более спортивную модель: BMW M2 или M3, но для первой машины — это очень страшное, серьезное средство передвижения. После долгих споров мы сошлись, что это должен быть хотя бы паркетничек", — призналась артистка.
Сама Дубцова пояснила, что в её жизни были разные времена, но даже те моменты, когда её родители баловали, не превратили её в мажора. Она уверена, что и её сын таким не вырастит.
Говоря про кольцо, которое Черницын подарил на день рождения возлюбленной, певица пояснила, что оно не помолвочное. При этом Ирина Дубцова заверила, что готова стать и свекровью, и бабушкой.
Ранее Ольга Бузова высказалась о критике со стороны Ирины Салтыковой.
Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).
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