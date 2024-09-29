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Ольга Бузова высказалась после обидных слов Ирины Салтыковой: про неё уже все забыли

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова, посетив открытие фестиваля "Удачные песни", пообщалась с журналистами и поделилась своими мыслями о недавнем скандале, произошедшем на передаче "Битва поколений".

Ольга Бузова высказалась после обидных слов Ирины Салтыковой: про неё уже все забыли
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Исполнительница призналась, что не может понять причину резких высказываний, которые в её адрес высказала экс-участница группы "Мираж", и не хочет строить догадки на этот счёт. Она отметила, что съёмки проходили в мае, и она уже забыла о том, что произошло на проекте.

"Хотя съёмки были в мае, и, честно говоря, я уже забыла про Салтыкову. Ну кто её помнит? Если честно, её все уже как бы и забыли. Я знаю, что это красивая, шикарная женщина, девушка. Я забыла даже, что она мне сказала. Я таким моментам не придаю значения", — высказалась телеведущая.

Бузова также выразила благодарность всем, кто после анонса выпуска написал ей слова поддержки и заботы. Она считает, что если у человека возникает желание защитить кого-то, то это проявление любви.

Ранее рэпер Баста поделился редким снимком со своей женой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Ири́на Ива́новна Салтыко́ва (урождённая Сапро́нова; род. 5 мая 1966, Донской, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, предприниматель, дизайнер, писательница и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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