Ольга Бузова высказалась после обидных слов Ирины Салтыковой: про неё уже все забыли

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова, посетив открытие фестиваля "Удачные песни", пообщалась с журналистами и поделилась своими мыслями о недавнем скандале, произошедшем на передаче "Битва поколений".

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Исполнительница призналась, что не может понять причину резких высказываний, которые в её адрес высказала экс-участница группы "Мираж", и не хочет строить догадки на этот счёт. Она отметила, что съёмки проходили в мае, и она уже забыла о том, что произошло на проекте.

"Хотя съёмки были в мае, и, честно говоря, я уже забыла про Салтыкову. Ну кто её помнит? Если честно, её все уже как бы и забыли. Я знаю, что это красивая, шикарная женщина, девушка. Я забыла даже, что она мне сказала. Я таким моментам не придаю значения", — высказалась телеведущая.

Бузова также выразила благодарность всем, кто после анонса выпуска написал ей слова поддержки и заботы. Она считает, что если у человека возникает желание защитить кого-то, то это проявление любви.

Ранее рэпер Баста поделился редким снимком со своей женой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Ири́на Ива́новна Салтыко́ва (урождённая Сапро́нова; род. 5 мая 1966, Донской, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, предприниматель, дизайнер, писательница и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.