Рэпер Баста опубликовал редкое фото с супругой: только познакомились

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Рэпер Баста, известный под своим настоящим именем Василий Вакуленко, в своём личном блоге опубликовал редкое фото с супругой Еленой Пинской.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Басты в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке бизнесвумен предстала в кремовом атласном платье, а рэп-исполнитель — в тёмной футболке и тёмно-бежевых брюках.

"Только познакомились", — подписал он фото.

Поклонники были в восторге от свежего снимка и пожелали паре долгих и счастливых лет совместной жизни.

Василий Вакуленко и Елена Пинская связали себя узами брака в 2009 году. В том же году у них родилась старшая дочь Мария, а спустя четыре года — Василиса.

Баста неоднократно признавался в любви своей супруге и говорил, что считает её верным другом. Он также отмечал её прямолинейность и смелость.

Ранее Ирина Старшенбаум поделилась своим мнением о полученном образовании.

Уточнения

Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.



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