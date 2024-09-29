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Рэпер Баста опубликовал редкое фото с супругой: только познакомились

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Баста, известный под своим настоящим именем Василий Вакуленко, в своём личном блоге опубликовал редкое фото с супругой Еленой Пинской.

Рэпер Баста опубликовал редкое фото с супругой: только познакомились
Фото: instagram.com by личный аккаунт Басты в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке бизнесвумен предстала в кремовом атласном платье, а рэп-исполнитель — в тёмной футболке и тёмно-бежевых брюках.

"Только познакомились", — подписал он фото.

Поклонники были в восторге от свежего снимка и пожелали паре долгих и счастливых лет совместной жизни.

Василий Вакуленко и Елена Пинская связали себя узами брака в 2009 году. В том же году у них родилась старшая дочь Мария, а спустя четыре года — Василиса.

Баста неоднократно признавался в любви своей супруге и говорил, что считает её верным другом. Он также отмечал её прямолинейность и смелость.

Ранее Ирина Старшенбаум поделилась своим мнением о полученном образовании.

 

 

 

 

Уточнения

Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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