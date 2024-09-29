Рэпер Баста опубликовал редкое фото с супругой: только познакомились

Рэпер Баста, известный под своим настоящим именем Василий Вакуленко, в своём личном блоге опубликовал редкое фото с супругой Еленой Пинской.
На снимке бизнесвумен предстала в кремовом атласном платье, а рэп-исполнитель — в тёмной футболке и тёмно-бежевых брюках.
"Только познакомились", — подписал он фото.
Поклонники были в восторге от свежего снимка и пожелали паре долгих и счастливых лет совместной жизни.
Василий Вакуленко и Елена Пинская связали себя узами брака в 2009 году. В том же году у них родилась старшая дочь Мария, а спустя четыре года — Василиса.
Баста неоднократно признавался в любви своей супруге и говорил, что считает её верным другом. Он также отмечал её прямолинейность и смелость.
Ранее Ирина Старшенбаум поделилась своим мнением о полученном образовании.
Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
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