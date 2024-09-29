Ирина Старшенбаум проходила обучение у тренера, занимавшегося с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом

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В эфире программы "Кстати" актриса Ирина Старшенбаум рассказала, что, несмотря на отсутствие профильного образования, она прошла серьёзное обучение у известного тренера по актёрскому мастерству Иваны Чаббак.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Старшенбаум в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ирина пояснила, что всегда находилась в окружении талантливых режиссёров, актёров и операторов, которые также не имели профильного образования.

"Когда я начала сниматься, я посещала различные тренинги. Например, я училась у Иваны Чаббак. Я потратила на это много денег", — поделилась она в программе.

Ивана Чаббак — это именитый тренер по актёрскому мастерству, среди учеников которой такие голливудские звёзды, как Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джулия Робертс и многие другие.

Актриса также отметила, что обладает знаниями в области психологии и педагогики, так как два года училась в профильном институте, где и сыграла свою первую роль.

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Уточнения

Ири́на Влади́мировна Старшенба́ум (род. 30 марта 1992, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа.





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