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Ирина Старшенбаум проходила обучение у тренера, занимавшегося с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире программы "Кстати" актриса Ирина Старшенбаум рассказала, что, несмотря на отсутствие профильного образования, она прошла серьёзное обучение у известного тренера по актёрскому мастерству Иваны Чаббак.

Ирина Старшенбаум проходила обучение у тренера, занимавшегося с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Старшенбаум в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ирина пояснила, что всегда находилась в окружении талантливых режиссёров, актёров и операторов, которые также не имели профильного образования.

"Когда я начала сниматься, я посещала различные тренинги. Например, я училась у Иваны Чаббак. Я потратила на это много денег", — поделилась она в программе.

Ивана Чаббак — это именитый тренер по актёрскому мастерству, среди учеников которой такие голливудские звёзды, как Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джулия Робертс и многие другие.

Актриса также отметила, что обладает знаниями в области психологии и педагогики, так как два года училась в профильном институте, где и сыграла свою первую роль.

Ранее Алёна Водонаева поделилась своим мнением о том, какие женщины её раздражают.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Старшенба́ум (род. 30 марта 1992, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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