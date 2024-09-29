Алёна Водонаева рассказала, какие женщины вызывают раздражение

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В беседе с Владом Череватым, известная блогерша и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева поделилась своими мыслями о том, что порой дерзкие женщины могут вызывать раздражение.

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По словам Алёны, в обществе существует неприятие к женщинам, которые ведут независимый образ жизни и не склоняют головы перед кем-либо. Однако мужчины с такими же качествами, напротив, часто вызывают симпатию.

"В нашей стране много одиноких женщин, и когда они видят таких дерзких, наглых и привлекательных молодых людей, как ты или Константин Гецати, то ситуация складывается зеркально. Всё происходит наоборот", — подчеркнула телеведущая.

Алёна Водонаева была дважды замужем и воспитывает сына Богдана. Также она пережила два инсульта.

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Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».





Владислав Череватый - Артист шоу-бизнеса, экстрасенс, ведущий, блогер. Участник, и победитель шоу "Битва экстрасенсов". Ведущий программы "Экстра Такси" на федеральном канале ТВ3.



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