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Алёна Водонаева рассказала, какие женщины вызывают раздражение

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В беседе с Владом Череватым, известная блогерша и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева поделилась своими мыслями о том, что порой дерзкие женщины могут вызывать раздражение.

Алёна Водонаева рассказала, какие женщины вызывают раздражение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Алёны, в обществе существует неприятие к женщинам, которые ведут независимый образ жизни и не склоняют головы перед кем-либо. Однако мужчины с такими же качествами, напротив, часто вызывают симпатию.

"В нашей стране много одиноких женщин, и когда они видят таких дерзких, наглых и привлекательных молодых людей, как ты или Константин Гецати, то ситуация складывается зеркально. Всё происходит наоборот", — подчеркнула телеведущая.

Алёна Водонаева была дважды замужем и воспитывает сына Богдана. Также она пережила два инсульта.

Ранее Александр Васильев раскрыл свои утренние ритуалы.

 

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
 

Владислав Череватый - Артист шоу-бизнеса, экстрасенс, ведущий, блогер. Участник, и победитель шоу "Битва экстрасенсов". Ведущий программы "Экстра Такси" на федеральном канале ТВ3.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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