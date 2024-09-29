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Экс-ведущий Первого канала раскрыл утренние ритуалы, которые дают заряд бодрости на весь день

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев в своём личном блоге рассказал о том, какие утренние ритуалы помогают ему сохранять бодрость и энергию в течение всего дня.

Экс-ведущий Первого канала раскрыл утренние ритуалы, которые дают заряд бодрости на весь день
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

По словам Александра, каждое утро он начинает с чашки крепкого чая. Насыщенные ароматы этого напитка пробуждают его чувства и настраивают на нужный лад. Затем он обращается к чтению: может прочитать главу из книги по истории моды или статью о модных тенденциях. Телеведущий отмечает, что новые знания и идеи вдохновляют его на творчество.

Кроме того, историк моды обязательно делает зарядку и дыхательные практики. Эти упражнения помогают ему настроиться на спокойствие и гармонию.

Александр Васильев вёл программу "Модный приговор" с 2009 года. Однако после начала специальной военной операции на Украине передачу сняли с эфира. В 2024 году её вернули, но историк моды не вернулся на своё прежнее место. В итоге его место занял стилист Александр Рогов.

Ранее Сергей Гармаш поделился своими мыслями о том, почему решил сняться в рекламе.

Уточнения

«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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