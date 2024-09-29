Актёр Сергей Гармаш оправдался за съёмки в рекламе: в театре на квартиру не заработать

Народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец объяснил, почему согласился на съёмки в рекламе. По его словам, в театре невозможно заработать на квартиру.

Фото: archive.government.ru by Правительство Российской Федерации, CC BY 3.0

Поклонники в своё время были недовольны и обвиняли актёра в продажности. Однако Сергей Гармаш утверждает, что не сразу согласился на предложение о съёмках.

"Если мне нужно публично оправдаться за заработанные деньги, я скажу, что в театре артист не сможет купить хорошую квартиру. Во-вторых, я уже не снимаюсь так много, как 10 лет назад. В кино сейчас гораздо меньше пожилых актёров", — отметил он.

Он также рассказал, что начал сниматься в рекламе только семь лет назад, хотя уже давно получал различные предложения. В 2008 году он отказывался от них, так как понимал, что это может оттолкнуть от него именитых режиссёров.

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Уточнения

Серге́й Леони́дович Гарма́ш (род. 1 сентября 1958, Херсон, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер; народный артист Российской Федерации (2006).



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