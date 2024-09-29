Ксения Бородина эмоционально обратилась к новому возлюбленному: тебе плевать

В своём личном блоге Ксения Бородина обратилась к своему новому возлюбленному Николаю Сердюкову, выразив благодарность за любовь и поддержку. Она подчеркнула, что мужчине безразличны слова хейтеров.
"…ты видишь, как люди каждый день подходят к нам и говорят о наших горящих глазах, и как им нравится за нами наблюдать… Люблю", — призналась Бородина.
В начале августа Ксения Бородина рассказала о романе с Николаем Сердюковым, участником реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон". Она призналась, что раньше действительно считала, что не стоит публично говорить о своих романах, но её мнение изменилось.
Недавно телеведущая поделилась, что блогер подарил ей новый айфон, а её старшей дочери — наушники нового поколения от Apple.
Николай Сердюков воспитывает дочь Николь от первого брака.
Ранее певица Катя IOWA рассказала о разлуках с годовалым сыном Львом.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.