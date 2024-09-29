Певица IOWA заговорила о разлуке с годовалым сыном

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Певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, рассказала, как тяжело ей даётся разлука с годовалым сыном Львом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Кати IOWA в Инстаграм, PDM

Из-за плотного рабочего графика она не всегда может провести с малышом достаточно времени. Однако мальчик уже начинает проявлять свой характер.

"Когда ему говоришь: "Лев", он рычит. С семи месяцев он находит на картинке льва и делает "ррр". Он знает, что это лев и он сам — Лев, и что он сильный", — поделилась артистка в интервью с VOICE.

Исполнительница подчеркнула, что не является строгой матерью, позволяя малышу раскрываться и проявлять свою индивидуальность.

Катя Иванчикова родила сына Льва 31 марта 2023 года. Она замужем за гитаристом Леонидом Терещенко из группы IOWA. Они поженились в 2012 году. Артистка признавалась, что семь лет ждала предложения руки и сердца. Через четыре года после свадьбы они обвенчались в Карелии.

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Уточнения

IOWA («Айова») — белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве.





Екатерина Леонидовна Иванчикова (белор. Кацярына Леанідаўна Іванчыкава; род. 18 августа 1987, Чаусы) — белорусская певица, вокалистка и автор песен поп-рок-группы IOWA.





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