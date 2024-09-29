Певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, рассказала, как тяжело ей даётся разлука с годовалым сыном Львом.
Из-за плотного рабочего графика она не всегда может провести с малышом достаточно времени. Однако мальчик уже начинает проявлять свой характер.
"Когда ему говоришь: "Лев", он рычит. С семи месяцев он находит на картинке льва и делает "ррр". Он знает, что это лев и он сам — Лев, и что он сильный", — поделилась артистка в интервью с VOICE.
Исполнительница подчеркнула, что не является строгой матерью, позволяя малышу раскрываться и проявлять свою индивидуальность.
Катя Иванчикова родила сына Льва 31 марта 2023 года. Она замужем за гитаристом Леонидом Терещенко из группы IOWA. Они поженились в 2012 году. Артистка признавалась, что семь лет ждала предложения руки и сердца. Через четыре года после свадьбы они обвенчались в Карелии.
Ранее Даня Милохин исполнил песню о России в бане.
IOWA («Айова») — белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве.
Екатерина Леонидовна Иванчикова (белор. Кацярына Леанідаўна Іванчыкава; род. 18 августа 1987, Чаусы) — белорусская певица, вокалистка и автор песен поп-рок-группы IOWA.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.