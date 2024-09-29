Даня Милохин спел песню о России в бане: матушка-земля

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин, который постоянно проживает в Дубае, опубликовал в своём личном блоге видео из бани. В этом ролике несколько человек бьют его вениками, пока он исполняет песню Татьяны Куртуковой "Матушка".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

"Матушка-земля, белая берёзонька. Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", — напевает блогер.

Даня Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года, но через год вернулся на родину. В то время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с требованием призвать блогера в армию. После этого звезда TikTok снова покинул страну и обосновался в Дубае. Однако Милохин не скрывает, что хотел бы вернуться домой.

Недавно в дом приёмного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева неизвестные подкинули коктейль Молотова и записку с угрозами. Мужчина сообщил, что они с семьёй решили переехать. Также он рассказал, что блогер предлагал ему свою помощь, но возвращаться в Россию не намерен.

Ранее певец Александр Серов высказался о романе с Катей Лель.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.