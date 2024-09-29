Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить удобрение из сорняков и хлеба осенью
Певица IOWA заговорила о разлуке с годовалым сыном
Валерий Меладзе поддержал тяжелобольного Отара Кушанашвили: ты крут
Продажи жилья в новостройках Москвы снизились на треть
Нейропсихолог Бакшутова рассказала, как заставить себя работать, если совсем не хочется
Певец Александр Серов высказался о романе с Катей Лель: я не герой
Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму
Space Perspective успешно иестирует стратокапсулу для полетов на нраницу космоса
Дочь Курта Кобейна стала матерью

Даня Милохин спел песню о России в бане: матушка-земля

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин, который постоянно проживает в Дубае, опубликовал в своём личном блоге видео из бани. В этом ролике несколько человек бьют его вениками, пока он исполняет песню Татьяны Куртуковой "Матушка".

Даня Милохин спел песню о России в бане: матушка-земля
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

"Матушка-земля, белая берёзонька. Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", — напевает блогер.

Даня Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года, но через год вернулся на родину. В то время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с требованием призвать блогера в армию. После этого звезда TikTok снова покинул страну и обосновался в Дубае. Однако Милохин не скрывает, что хотел бы вернуться домой.

Недавно в дом приёмного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева неизвестные подкинули коктейль Молотова и записку с угрозами. Мужчина сообщил, что они с семьёй решили переехать. Также он рассказал, что блогер предлагал ему свою помощь, но возвращаться в Россию не намерен.

Ранее певец Александр Серов высказался о романе с Катей Лель.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
Царь-бомба: ядерная советская мощь, сокрушившая весь мир Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Последние материалы
Даня Милохин спел песню о России в бане: матушка-земля
Валерий Меладзе поддержал тяжелобольного Отара Кушанашвили: ты крут
Продажи жилья в новостройках Москвы снизились на треть
Нейропсихолог Бакшутова рассказала, как заставить себя работать, если совсем не хочется
Певец Александр Серов высказался о романе с Катей Лель: я не герой
Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму
Space Perspective успешно иестирует стратокапсулу для полетов на нраницу космоса
Дочь Курта Кобейна стала матерью
Не только чисто, но и безопасно: как продезинфицировать посуду в домашних условиях
Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве за 50 млн рублей: нет покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.