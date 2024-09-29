Блогер Даня Милохин, который постоянно проживает в Дубае, опубликовал в своём личном блоге видео из бани. В этом ролике несколько человек бьют его вениками, пока он исполняет песню Татьяны Куртуковой "Матушка".
"Матушка-земля, белая берёзонька. Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", — напевает блогер.
Даня Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года, но через год вернулся на родину. В то время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с требованием призвать блогера в армию. После этого звезда TikTok снова покинул страну и обосновался в Дубае. Однако Милохин не скрывает, что хотел бы вернуться домой.
Недавно в дом приёмного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева неизвестные подкинули коктейль Молотова и записку с угрозами. Мужчина сообщил, что они с семьёй решили переехать. Также он рассказал, что блогер предлагал ему свою помощь, но возвращаться в Россию не намерен.
Ранее певец Александр Серов высказался о романе с Катей Лель.
Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.