Певец Александр Серов высказался о романе с Катей Лель: я не герой

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Певец Александр Серов в программе "Ты не поверишь!" на НТВ опроверг слухи о своих отношениях с артисткой Катей Лель. Он заверил журналистов, что их связывает только дружба.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

На вопрос о том, кто же является героем романа Кати, музыкант предложил его поискать.

Александр Серов присутствовал на дне рождения Кати Лель и преподнёс ей букет белых роз. В своём поздравлении он назвал её лучшей из всех женщин.

"Все говорят, что нужно быть скромнее и не говорить комплименты. Но как не сказать, что ты (Серов обращается к Лель) сейчас в прекрасной форме! Ты обогнала всех, даже меня", — заявил музыкант.

Недавно Катя Лель призналась, что разошлась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака из-за измен с его стороны. Она отметила, что заблокировала бывшего мужа и общается с ним лишь через общую дочь.

Ранее стало известно, что дочь Курта Кобейна родила сына.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.



Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



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