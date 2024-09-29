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Дочь Курта Кобейна стала матерью

1:19
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дочь известного рок-музыканта Курта Кобейна, художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн, стала матерью. Она сама сообщила о рождении сына в своем личном блоге.

Дочь Курта Кобейна стала матерью
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, CC0

Кобейн поделилась фотографиями с новорожденным. На одном из снимков запечатлен ее муж Райли Хоук, держащий малыша на руках. Известно, что мальчик появился на свет 17 сентября и получил имя Ронин Волкер Кобейн-Хоук.

"Добро пожаловать в мир, мой замечательный сынок. Мы любим тебя больше всего на свете", — подписала публикацию дочь солиста группы Nirvana.

Когда Курта Кобейна не стало в 27 лет, его дочери был всего год. В августе 2022 года Фрэнсис Бин Кобейн признавалась, что боялась не дожить до своего 30-летия. Она отмечала, что в 20 лет испытывала чувство глубокой ненависти к себе, вызванное неуверенностью и психологическими травмами.

Фрэнсис Бин Кобейн вышла замуж за Райли Хоука, известного скейтбордиста, в октябре 2023 года.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) передумал продавать квартиру в Москве.

Уточнения

Курт До́нальд Кобе́йн (англ. Kurt Donald Cobain; 20 февраля 1967, Абердин, Вашингтон — 5 апреля 1994, Сиэтл, Вашингтон) — американский рок-музыкант, вокалист, гитарист и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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