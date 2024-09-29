Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве за 50 млн рублей: нет покупателей

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) принял решение не продавать квартиру в Москве, которая досталась ему в наследство от родителей. Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, покупателей на эту недвижимость не нашлось, и поэтому артист отказался от этой идеи.
Квартира площадью 103 квадратных метра находится на Новочеремушкинской улице. Отец Галкина получил её в собственность от государства за военную службу.
Поначалу Галкин планировал сдавать квартиру в аренду, но позже возникли проблемы. Тогда он решил продать её, однако покупателей так и не нашлось. В настоящее время в этой квартире никто не живёт.
После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин эмигрировал из России и теперь проживает в Израиле.
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Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
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