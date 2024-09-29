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Анна Хилькевич показала фигуру после третьих родов: скоро на работу

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич, родившая третьего ребёнка 17 сентября, поделилась своим состоянием на 12-й день после родов. Она рассказала, что уже чувствует себя гораздо лучше, чем в первые дни после рождения дочери.

Анна Хилькевич показала фигуру после третьих родов: скоро на работу
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, PDM

"Уже намного лучше, скоро можно будет выходить на работу. Я почти в приличной форме. Даже пресс стал мягким", — сообщила Анна в своих сторис.

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Её дочь появилась на свет от бизнесмена Артура Мартиросяна. Актриса поделилась с поклонниками, что роды прошли не так, как она ожидала, и длились 28 часов.

Также звезда сериала "Универ" раскрыла имя своей дочери. По её словам, они хотели соблюсти семейную традицию и назвать девочку именем на букву "А". Однако в итоге всё семейство остановилось на имени Оливия.

Ранее концерт певицы Глюкозы вызвал новый скандал.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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