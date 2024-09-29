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Новый скандал? Поклонники Глюкозы не смогли попасть на концерт певицы в московском клубе, несмотря на приобретённые билеты

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, дала свой первый концерт после скандала в Красноярске. Однако даже в этот раз не обошлось без сюрпризов.

Новый скандал? Поклонники Глюкозы не смогли попасть на концерт певицы в московском клубе, несмотря на приобретённые билеты
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski, PDM

Наталья пришла на концерт в ночной клуб Deep Fried Friends в сопровождении своего супруга, бизнесмена Александра Чистякова, блогера Эльдара Джарахова и его возлюбленной, певицы Моны. Артистка заняла место за пультом диджея и исполнила свои старые хиты, а также представила новые композиции.

Как стало известно Super, не все поклонники певицы, купившие билеты на её выступление, смогли попасть на концерт. Охранники без объяснения причин отказались впускать часть слушателей. Пока неизвестно, смогут ли люди вернуть деньги за неиспользованные билеты.

Глюкоза оказалась в центре внимания после своего выступления на Дне города в Красноярске. Зрители писали о её странном поведении на сцене. Сама артистка вышла на связь и призналась, что на неё повлияли выписанные ей антидепрессанты.

Позже появилась информация, что певица отправилась на лечение в реабилитационный центр.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о подготовке к серьёзной операции.

Уточнения

Глюко́за (псевдоним также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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