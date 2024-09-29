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Отар Кушанашвили смог приехать домой на один день перед сложной операцией

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в своем личном Telegram-канале поделился, что врачи разрешили ему вернуться домой перед сложной операцией по удалению раковой опухоли.

Отар Кушанашвили смог приехать домой на один день перед сложной операцией
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Он отметил, что умолял медиков позволить ему провести это время в родных стенах.

"Относительно самой операции никто не делает прогнозов, потому что это последнее дело", — заявил журналист.

Несмотря на свое состояние, Отар Кушанашвили не теряет чувства юмора и продолжает шутить. Сам себя он называет "самым мужественным стариканом на свете". При этом он не считает нужным делиться с поклонниками своими ощущениями после многочисленных процедур.

В шутку он отметил, что не может плакать из-за колоноскопии, потому что "на другом конце света это будет смотреть Валерий Меладзе".

Отар Кушанашвили был госпитализирован 20 июня в Красногорске, где во время экстренной операции у него обнаружили опухоль в брюшной полости. В июле он начал курс химиотерапии.

Ранее стало известно о свадьбе популярного рэпера в Сочи.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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