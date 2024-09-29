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Рэпер HammAli тайно женился и сыграл свадьбу в Сочи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Александр Громов, известный под псевдонимом HammAli, сыграл свадьбу в Сочи. Это событие стало для всех неожиданностью, так как до этого он не раскрывал информацию о своей личной жизни.

Рэпер HammAli тайно женился и сыграл свадьбу в Сочи
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

На свадьбе присутствовали не только родные и друзья, но и коллеги из мира шоу-бизнеса. Среди них были Сергей Жуков, певец Elman с супругой и другие. Музыкант исполнил для своей новоиспечённой супруги песню о любви, которую написал сам. Девушка была растрогана, вышла в центр зала, обняла своего любимого и закружилась с ним в медленном танце.

Как сообщили авторы Telegram-канала «Светские хроники», Александр Громов и его партнёр Наваи Бакиров также исполнили авторские композиции. На сцене выступил и Сергей Жуков.

Новость о женитьбе рэпера стала неожиданностью для его поклонников, которые приписывали ему романы с различными певицами.

Ранее Шаман объяснил свой поцелуй на публике с Mia Boyka.

Уточнения

HammAli & Navai — российский рэп-дуэт, состоящий из Александра Громова (по рождению Алиев) и Наваи Бакирова.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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