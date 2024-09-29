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Шаман объяснил, почему прилюдно поцеловал Mia Boyka: я так хочу

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, объяснил, что поцеловал в плечо свою подругу, певицу Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в знак приветствия и заверил, что в его действиях не было сексуального подтекста.

Шаман объяснил, почему прилюдно поцеловал Mia Boyka: я так хочу
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Он пояснил, что не хотел смутить Марию, а она спокойно отнеслась к его действиям.

"Миа Бойко — моя хорошая знакомая, которую я поприветствовал своим поцелуем. Ну сыграл я такого графа Дракулу немножко, ну и что? Ничего такого в этом нет. Поцеловал и поцеловал. Почему? Потому что я так хочу. Она была не против, мы потом обсуждали этот момент", — объяснил музыкант.

На днях Шаман объявил о разводе со второй супругой, пиар-менеджером Еленой Мартыновой, с которой прожил в браке семь лет. Причинами расставания он указал плотные графики работы, которые невозможно совместить с личной жизнью.

Ранее стало известно, что бывшая участница "Дома-2" обратилась в полицию по факту изнасилования.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен.

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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