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Бывшая участница известной телестройки обратилась в полицию из-за изнасилования

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Сигаева обратилась в полицию с заявлением о том, что бизнесмен Павел Геш совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера.

Бывшая участница известной телестройки обратилась в полицию из-за изнасилования
Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Как сообщает "МК", 25-летняя Мария отправилась на вечеринку в "Москва-Сити" по приглашению бизнесмена, с которым была знакома, так как он был женат на другой бывшей участнице "Дома-2" Клавдии Безверховой. В рамках телепроекта девушки тесно общались.

В полиции блогерша рассказала, что на вечеринке, которая состоялась 23 сентября, бизнесмен изнасиловал её и ударил кулаком по лицу, из-за чего у неё вылетел один винир.

По словам Марии, она не сразу обратилась в полицию, так как бизнесмен отговаривал её и предлагал деньги. Впоследствии он всё равно переслал ей на карту 350 тысяч рублей.

Однако 28 сентября Сигаева решилась сообщить об инциденте. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее актёр Илья Глинников появился на мероприятии со своей новой возлюбленной.

 

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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