Звезда "Интернов" Глинников вышел в свет с новой возлюбленной

Актёр Илья Глинников, прославившийся ролью в сериале "Интерны", появился на международном кинофестивале "КиноБраво" в Сочи в компании новой возлюбленной.
Как пишет StarHit, пара держалась за руки и о чём-то увлечённо беседовала. При этом возлюбленные отказались фотографироваться на красной дорожке, так как к их приезду церемония уже подходила к концу.
Спутница Глинникова выбрала для мероприятия платье-миди с объёмными рукавами, а волосы убрала в косы. Артист же предпочёл чёрные штаны свободного кроя и серую майку-безрукавку. Он взял с собой сумку-бананку.
Журналисты отмечают, что пара постоянно держалась за руки, возлюбленные не отходили друг от друга.
Илья Глинников состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой, а также участвовал в шоу "Холостяк".
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Илья́ Ильи́ч Гли́нников (род. 19 сентября 1984, Новомосковск, Тульская область) — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.
«Инте́рны» — российский комедийный телесериал, посвящённый работе врачей-интернов.
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