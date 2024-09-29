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Звезда "Интернов" Глинников вышел в свет с новой возлюбленной

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Илья Глинников, прославившийся ролью в сериале "Интерны", появился на международном кинофестивале "КиноБраво" в Сочи в компании новой возлюбленной.

Звезда "Интернов" Глинников вышел в свет с новой возлюбленной
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ильи Глинникова в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Как пишет StarHit, пара держалась за руки и о чём-то увлечённо беседовала. При этом возлюбленные отказались фотографироваться на красной дорожке, так как к их приезду церемония уже подходила к концу.

Спутница Глинникова выбрала для мероприятия платье-миди с объёмными рукавами, а волосы убрала в косы. Артист же предпочёл чёрные штаны свободного кроя и серую майку-безрукавку. Он взял с собой сумку-бананку.

Журналисты отмечают, что пара постоянно держалась за руки, возлюбленные не отходили друг от друга.

Илья Глинников состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой, а также участвовал в шоу "Холостяк".

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Уточнения

Илья́ Ильи́ч Гли́нников (род. 19 сентября 1984, Новомосковск, Тульская область) — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

«Инте́рны» — российский комедийный телесериал, посвящённый работе врачей-интернов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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