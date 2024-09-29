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Анастасия Волочкова рассказала, чем Прохор Шаляпин лучше Никиты Джигурды

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что прекратила дружбу с актёром Никитой Джигурдой, так как устала от его подстав. Она отметила, что так и не смогла его простить за слив домашнего видео.

Анастасия Волочкова рассказала, чем Прохор Шаляпин лучше Никиты Джигурды
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В разговоре на YouTube-канале Элины Абдикадировой артистка балета призналась, что Прохор Шаляпин в свою очередь отличается жизнерадостностью. По её словам, он её не обижает, а Никита Джигурда постоянно подставлял.

"Вроде дружу с ним, неудобно его послать, но отмываться потом приходилось долгое время. Я разочаровалась в этом человеке. Я просто не хочу с ним общаться после его подстав", — раскрыла артистка.

Анастасия Волочкова долгое время дружит с Прохором Шаляпиным, поклонники даже подозревают их в романе. Однако сами артисты никак не комментируют домыслы.

Ранее Виктория Боня заявила, что собирается покорить Эверест.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
 

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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