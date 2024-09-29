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Виктория Боня собралась покорить Эверест: поклонники в ужасе

1:34
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Виктория Боня с радостью поделилась с поклонниками своей амбициозной целью — в следующем году взойти на гору Эверест, самую высокую точку на планете.

Виктория Боня собралась покорить Эверест: поклонники в ужасе
Фото: commons.wikimedia.org by Samdesherpa, CC BY-SA 4.0

Недавно ей удалось покорить гору Манаслу, и она призналась, что пережила сильный стресс, но с честью справилась с этой задачей. Основываясь на своём опыте, она уверена, что сможет преодолеть трудности и на Эвересте. Однако некоторые её фанаты не оценили этот риск и задались вопросом, зачем ей такой опасный шаг в жизни.

Виктория Боня написала большой пост, в котором поделилась своими мыслями и ответила на обвинения в том, что все альпинисты просто "с жиру бесятся".

Она рассказала, что ещё десять лет назад с огромным интересом смотрела все видео о горах, хотя тогда контента было не так много. Однажды она осознала, что испытывает смешанные чувства к горам: страх, суждение и дикое влечение. Тогда она смогла признаться себе, что мечтает взойти на высочайшую точку мира.

Виктория Боня считает, что осуждение со стороны других людей — это лишь защитная реакция психики, которая боится нового и неизведанного. В горах же она может "познать себя и увидеть границы своих возможностей, а также безграничное сознание, в котором есть только чистота и любовь, без суждений, страхов и ограничений".

Ранее стало известно, что Mia Boyka снизила гонорар после скандала.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
 

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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