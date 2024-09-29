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Гонорар Mia Boyka упал после скандала с квадробершей

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Mia Boyka, настоящее имя которой Мария Бойко, после скандала с девочкой-квадробёршей снизила свой гонорар почти на три миллиона рублей.

Гонорар Mia Boyka упал после скандала с квадробершей
Фото: youtube.com by канал MIA BOYKA, PDM

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной такого решения стало нежелание заказчиков приглашать артистку на корпоративы после инцидента. Также сообщается, что по условиям райдера певица требует предоставить ей минимум четырёх охранников в гримёрку и не менее восьми на сцену.

В начале сентября гонорар исполнительницы достигал 5,5 миллиона рублей — именно столько она получила за концерт на дне города в Ноябрьске в августе 2024 года.

Мария Бойко оказалась в центре скандала после того, как пригласила на сцену потерявшуюся девочку по имени Марьяна. Она публично осудила подростка за то, что она увлекается квадробингом. Поклонники осудили исполнительницу и подчеркнули, что её поступок был неэтичным.

Ранее Павел Табаков удивил публику своей изменившейся фигурой.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса. В мае 2022 года российский Forbes в своём рейтинге «30 до 30» объявил Марию Бойко одним из победителей в номинации «Музыка».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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