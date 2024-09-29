Актёр Табаков впервые за долгое время вышел в свет и удивил изменившейся фигурой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Табаков со своей возлюбленной, пиар-менеджером Ксенией Ермоленко, появился на красной дорожке первого международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво" в Сочи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Ермоленко в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как пишет "7Дней", артист и его спутница прошлись по Летнему театру, но отказались от общения с прессой.

Внимание представителей СМИ привлекло то, что артист за время отсутствия работы в кино набрал лишний вес. Он вышел в свет в чёрном смокинге и белой рубашке, а его возлюбленная предпочла скромный наряд — серое платье и пиджак. Девушка отказалась от укладки и аксессуаров.

У Павла Табакова подрастает дочь от бывшей возлюбленной, актрисы Софьи Синицыной. Артистка призналась, что назвала наследницу Мией в честь аэропорта в Майами, где отец девочки её бросил.

Недавно Софью Синицыну заподозрили в романе с Фёдором Бондарчуком.

Ранее Катерина Ковальчук вышла на сцену Comedy Club вместе с мужем.

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.





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