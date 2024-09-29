Катерина Ковальчук вышла на сцену Comedy Club вместе с мужем

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Актриса Катерина Ковальчук призналась, что рада находиться на сцене Comedy Club вместе с мужем, юмористом Гариком Харламовым.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Ковальчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В новом выпуске комики решили пошутить над коллегой и повторить свадебную церемонию на сцене. Перед этим они вывели на экран фото со свадебного торжества Харламова и Ковальчук. Катерина улыбается на снимке, а Гарик ведёт себя более сдержанно, однако именно это и стало поводом для шутки — Воля отметил, что так выглядит человек, женившийся в третий раз.

Для проведения шуточной церемонии бракосочетания Катерину попросили выйти на сцену — в этот раз она вновь выглядела как невеста. Катерина надела белый костюм с юбкой и туфлями. Она отметила, что ей приятно впервые появиться на сцене Comedy Club вместе с мужем.

"Наши ноги вместе с моими любимыми туфлями на этих фото, увы, будут обрезаны, но это ничто по сравнению с тем, что я впервые стояла на сцене Comedy Club, да ещё и за руку с мужем. Горжусь!" — заверила Ковальчук.

Харламов отметил, что очень рад, что Катерина стала частью его жизни, и вновь пошутил про "полдома".

Ранее Ирина Салтыкова обвинила Ольгу Бузову в плагиате.

Уточнения

Екатери́на (Катерина) Леони́довна Ковальчу́к (Харламова) (род. 20 февраля 1993, Сыктывкар, Россия) — российская актриса театра и кино.





Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.





«Comedy Club» (произн. Ка́меди клаб) — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года.



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