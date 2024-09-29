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Назвавшая Ольгу Бузову выскочкой Ирина Салтыкова обвинила певицу в плагиате

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова в рамках музыкальной передачи "Битва поколений" обвинила исполнительницу Ольгу Бузову в плагиате.

Назвавшая Ольгу Бузову выскочкой Ирина Салтыкова обвинила певицу в плагиате
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Артистка находилась в жюри, а Ольга Бузова была участницей программы. Между ними разгорелся конфликт, так как экс-участница "Миража" была недовольна поведением телеведущей.

Салтыкова заявила о неопытности Ольги Бузовой и отметила, что без подготовки она вряд ли сможет выступить. При этом она указала на то, что ей кажется знакомой аранжировка песни "Гамбит".

"Аранжировку, мне кажется, откуда-то украли. Чувствую я фирму какую-то", — высказалась экс-солистка группы "Мираж".

Салтыкова обвинила Бузову ещё и в том, что она не умеет вести себя с коллегами, которые старше и опытнее неё. По её словам, они в своё время боялись взглянуть в глаза более взрослым артистам и разговаривали с ними уважительно.

В этой же передаче Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову "выскочкой", а та в свою очередь заявила, что разочарована в исполнительнице.

Ранее стало известно, что на телеэкраны возвращается ток-шоу "Пусть говорят".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Ири́на Ива́новна Салтыко́ва (урождённая Сапро́нова; род. 5 мая 1966, Донской, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, предприниматель, дизайнер, писательница и телеведущая.

Аранжиро́вка (от фр. arranger — «приводить в порядок, устраивать») — модификация, адаптация, изменение нотного текста музыкального произведения для исполнения его иным, чем в оригинале, составом инструментов (например, оркестровка фортепианной пьесы).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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