Ток-шоу "Пусть говорят" вернётся на экраны: кто станет ведущим программы

Ток-шоу "Пусть говорят" возвращается в эфир Первого канала спустя два года отсутствия, а его ведущим вновь станет журналист Дмитрий Борисов.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, CC BY-SA 4.0

Как пишет "КП", с того момента, как программу в 2022 году убрали с сетки вещания, Дмитрий Борисов успел поработать во многих направлениях. Так, он стал генеральным продюсером компании "Первый канал. Всемирная сеть", а также главным редактором каналов "Дом кино", "Победа", "Музыка Первого" и других. Он запустил телеканал о животных "Лапки Live" и периодически появляется в программе "Эксклюзив".

Спустя два года Дмитрий Борисов появится в передаче "Пусть говорят", для которой сделали новую студию. Отмечается, что темы для обсуждения будут актуальными.

Долгое время программа "Пусть говорят" ассоциировалась с ведущим Андреем Малаховым, который вёл её с 2001 по 2017 годы. Сообщалось, что он решил покинуть передачу из-за внутренних конфликтов в рамках ток-шоу и снизившихся рейтингов. Сам Малахов отмечал, что удерживать внимание аудитории только на бытовых историях и проблемах звёзд становилось всё сложнее.

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Уточнения

Дми́трий Дми́триевич Бори́сов (род. 15 августа 1985, Черновцы, УССР, СССР) — российский журналист, ведущий «Первого канала», генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» (с 2015 года), ведущий программы «Пусть говорят» (с 2017 года).



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