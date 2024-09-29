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Квартиру Татьяны Васильевой залило кипятком: всё искрится

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Квартиру народной артистки РФ Татьяны Васильевой затопили соседи — в результате пострадали антикварная мебель, дорогостоящий ремонт и предметы интерьера.

Квартиру Татьяны Васильевой залило кипятком: всё искрится
Фото: freepik.com by stefamerpik, PDM

Сын артистки Филипп рассказал, что у соседей сверху прорвало трубу с кипятком. Он отметил, что ему позвонила родительница со словами "случилось страшное".

"Вода льёт без остановки, потоки сверху несутся, всё искрится, вся проводка", — рассказал наследник Васильевой в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Филипп подчеркнул, что затопило абсолютно всё - и парики, и дорогие платья, и иконы. Им пришлось вызвать организацию, которая составила акт ущерба. При этом мужчина не понимает до конца, сможет ли страховая покрыть убытки.

Ранее мать Елизаветы Боярской рассказала, почему переживает за дочь.

Уточнения

Татья́на Григо́рьевна Васи́льева (при рождении Ицыко́вич; род. 28 февраля 1947, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (1992).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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