Квартиру Татьяны Васильевой залило кипятком: всё искрится

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Квартиру народной артистки РФ Татьяны Васильевой затопили соседи — в результате пострадали антикварная мебель, дорогостоящий ремонт и предметы интерьера.

Фото: freepik.com by stefamerpik, PDM

Сын артистки Филипп рассказал, что у соседей сверху прорвало трубу с кипятком. Он отметил, что ему позвонила родительница со словами "случилось страшное".

"Вода льёт без остановки, потоки сверху несутся, всё искрится, вся проводка", — рассказал наследник Васильевой в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Филипп подчеркнул, что затопило абсолютно всё - и парики, и дорогие платья, и иконы. Им пришлось вызвать организацию, которая составила акт ущерба. При этом мужчина не понимает до конца, сможет ли страховая покрыть убытки.

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Уточнения

Татья́на Григо́рьевна Васи́льева (при рождении Ицыко́вич; род. 28 февраля 1947, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (1992).





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